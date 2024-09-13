Fıstık işçilerini taşıyan minibüs, traktöre çarptı: 12 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada, fıstık tarlasına çalışmaya giden 12 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden minibüs, aynı yönde seyreden fıstık yüklü traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, römorktaki fıstıklar yola savruldu. Kazada minibüste bulunan ve fıstık tarlasına çalışmaya giden, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.