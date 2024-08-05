Fıstık üreticisi isyanda: ‘Yeşil altın’ı hiç ettiler

Ekonomi Servisi

Antep’te bu yıl 80 bin ton fıstık rekoltesi beklenirken, fıstık üreticileri düşük fiyatlara isyan etti. Üreticiler, traktörleri ile konvoy düzenleyerek Nizip’teki Fıstık Hali önüne geldi. Burada fiyatlara tepki gösteren çiftçiler, çuvallara doldurdukları fıstıkları yere döktü. Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, Antep fıstığının fiyatının çekirdek ile neredeyse aynı olduğunu söyledi.

Antep fıstığındaki tüm maliyetlerin arttığını ancak fiyatın geçen yılın bile altında kaldığını belirten Bozkurt, "Yeşil altın dediğimiz iyi bir ürünümüz vardı. Şu an bu "yeşil altın" olmaktan çıktı. Geçen yıl boz fıstığın fiyatı 115 TL’ye kadar çıkmıştı. Şu anda 90-100 TL arasında satılıyor, fiyat maliyetin bile altına düşmüş durumda. Girdilerimize zam gelirken, bizim el emeği göz nurumuz 20 yılda bir evlat gibi baktığımız fıstık ağaçlarımızın ürünlerine zam gelmedi" dedi.

Öte yandan, CHP Antep Milletvekili Melih Meriç de çiftçilerin eylemine destek vermek için eylem alanına gitti. CHP’li Meriç burada konuşma yaptığı sırada bir kişi havaya ateş açtı. Meriç’e "Konuşturmam" diye bağıran kişi, milletvekilinin beş metre yanında korumalar tarafından durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.