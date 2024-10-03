Fıstık üreticiyi değil tüccarı sevindirdi

Ebru ÇELİK

Çiftçinin üretim maliyetleri bu yıl her geçen gün katlanırken alım fiyatları ise devamlı düştü.

Antep’te fıstık üretimi bu yıl 400 bin tona yükseldi. Bu yükseliş üreticinin değil tüccarların yüzünü güldürdü. Antep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, tüccarın rekolte artışını fiyatları 200 liraya kadar düşürmek için kullandığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin fıstık alımına başlayacağını ‘müjde’ diyerek duyurmuştu ancak alım fiyatı yine maliyetleri karşılamaktan uzak kaldı.

Yiğit, “Geçen yıl alım fiyatı 500 TL’ydi. Lüks arabalarda gezen, villalarda oturan onlar alım fiyatını düşürerek yine kazanan onlar” diyerek tüccarları eleştirdi. Yiğit, hasadın iki yılda bir olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Devlet, Bakanlık bu işe el koymalı. Tüm ürünlere taban fiyat şart. Çiftçinin gırtlağını artık sıkmasınlar. Üreticiler bu yıl sattıkları ürünün parasıyla hem evlerini geçindirip hem de bahçelerine bakım yapıyor.”