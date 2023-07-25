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Fitch'ten İngiltere'ye borçlanma uyarısı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 15:14
  • Giriş: 25.07.2023 15:14
  • Güncelleme: 25.07.2023 15:15
Kaynak: AA
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Fitch'ten İngiltere'ye borçlanma uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borçlanma maliyetinin İngiltere'ye ait olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 2020 yılına kıyasla gelişmiş ekonomilerin borçlarının toplam faizinin yüzde 47, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 40 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğilim verisi gösteriyor ki düşük enflasyon dönemi sona erdi. En azından gelişmiş ekonomiler için ciddi oranda düşük faizle borçlanma dönemi sona erdi" denildi.

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