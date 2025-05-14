Fitch'ten Türk bankalarına uyarı

Fitch Ratings yayınladığı "Türk Bankaları Gözlem" raporunda, Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM) menkul kıymet getirilerindeki artışla, 2024 dördüncü çeyrekte hafifçe toparlandığını bildirdi.

Ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının azaldığını, ancak yeni TGA girişlerinin yüksek kalmaya devam ettiğini anlatan Fitch, "Siyasi belirsizlik 2025 ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir" dedi.

"İYİLEŞME YAVAŞLAYACAK"

Bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7'ye yükseldiğini belirten Fitch, "Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025 ilk çeyrekte de devam etti, ancak daha uzun süre yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz" dedi.

Kredi büyümesinin 2024 dördüncü çeyrekte kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8'e yavaşladığını belirten Fitch, "Yabancı para cinsinden kredi büyümesi de dolar bazında yüzde 1,5'e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9'a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ekonomim.com