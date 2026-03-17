Fitch'ten Türkiye için 'savaş' analizi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in yayımladığı değerlendirmede, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı’nın geçici olarak kapanmasına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ve Türk bankacılık sektörü için kredi risklerinin yönetilebilir seviyede kaldığı belirtildi.

Fitch, Türkiye’nin döviz rezerv tamponlarının ve mevcut sıkı para politikası setinin, jeopolitik risklerin makroekonomik etkilerini hafifletmede kritik rol oynayacağını belirtti.

Bloomberg'in aktardığı değerlendirmede, ekonomi politikalarına yönelik siyasi müdahalenin artması veya bölgesel istikrarsızlığın ekonomik yayılım etkilerinin güçlenmesi durumunda, hem bankaların hem de ülke notunun daha büyük zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

"TCMB'NİN MÜDAHALELERİNİN MALİYETİ 20 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında liradaki değer kaybını dizginlemek ve stabiliteyi sağlamak amacıyla yaptığı müdahalelerin maliyetine dair çarpıcı veriler yer aldı:

Fitch, Mart ayındaki müdahalelerin şu ana kadar 20 milyar doların üzerinde bir maliyete yol açtığını tahmin ediyor. Müdahalelere ve jeopolitik şoka rağmen mevduat dolarizasyon oranında henüz belirgin bir değişim gözlenmediği kaydedildi.

11 Mart itibarıyla swap hariç net döviz rezervleri 57 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakamın 2025 yıl sonu seviyelerinin sadece bir miktar altında kaldığı belirtildi.

KREDİ NOTU İÇİN 'REZERV' UYARISI

Uluslararası rezervlerde yaşanabilecek "önemli bir düşüşün", ülke kredi notu üzerinde olumsuz bir derecelendirme eylemine (not indirimi veya görünüm değişikliği) yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, Türkiye’nin net enerji ithalatçısı olması nedeniyle, yüksek petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesinin enflasyonist baskıyı artıracağı ve cari işlemler açığını genişleteceği vurgulandı.

FİTCH'İN TÜRKİYE TAHMİNLERİ

Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri ise şöyle:

2026 büyüme: Yüzde 3,6

2027 büyüme: Yüzde 4,7

2026 yıl sonu enflasyon: Yüzde 25,0

2027 yıl sonu enflasyon: Yüzde 21,0

2026 yıl sonu politika faizi: Yüzde 29,5

2027 yıl sonu politika faizi: Yüzde 23

2026 yıl sonu dolar/TL: 49,50

2027 yıl sonu dolar/TL: 55