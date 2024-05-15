Fitch'ten Türkiye için yeni rapor

Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraçlarına yönelik bir rapor yayınladı. Raporda, "Fitch, "Türk tahvil piyasası yatırımcıların risk iştahının iyileşmesiyle canlandı, sukuk ihraçları arttı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden (YP) borçlanma aracı ihraçlarının yatırımcı duyarlılığının artmasıyla canlandığını ve bu durumun yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işareti olduğunu ifade etti.

Fitch Ratings'in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Borçlanma Aracı Sermaye Piyasaları Gösterge Tablosu raporunda, gelecek 12-24 ayda Türkiye'nin borçlanma aracı sermaye piyasası (DCM) ihraçlarının ağırlıklı olarak ülke finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finansın geliştirilmesi gündemiyle yönlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

Yüksek maliyetler göz önüne alındığında DCM ihraçlarının çoğunlukla fırsatçı olmasının beklendiği, orta vadede DCM'nin 450 milyar doları aşması ve sukuk ihraçlarının payının yüzde 20'yi geçmesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

Raporda, "Yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraçlarında son dönemde görülen canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinden bu yana yatırımcı duyarlılığının artmasıyla yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işaretidir" ifadesi kullanıldı.