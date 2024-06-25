Fitch, Türk bankalarının görünümünü değiştirdi

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize etti. Karara gerekçe olarak, azalan dış finansman baskıları ve düşen makro riskler gösterildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, azalan dış finansman baskıları ve düşen makro riskleri gerekçe göstererek Türk bankacılık sektörünün görünümünü 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize etti.

Fitch açıklamasında, Türkiye'nin Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsediği belirtildi.

Bu politikaların ardından azalan dış finansman baskılarıyla makro ve finansal istikrar riskleri nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünün 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörün döviz likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı, bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor."

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün karlılığın geçen yıl yüksek olduğu, bu yıl karlılıkta azalma görülebileceği ama sektörün sermaye yapısının yeterli olduğu belirtildi.