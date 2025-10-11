Fitili Trump ateşledi: Bitcoin ve altcoinlerde felaket saatleri

Bitcoin ve altcoinlerde son 24 saatte yüksek değer kaybı yaşanıyor. Düşüşün tetikleyicisi ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları oldu.

Trump’ın Çin’e yüzde 100’e varan yeni gümrük tarifeleri ve kritik yazılımlara ihracat kısıtları açıklaması, riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.

Piyasada “kaldıraçlı pozisyonlar” olarak tabir edilen yatırımlardan sert şekilde çıkıldı. En az 16 milyar dolar tutarında pozisyonun kapandığı bildirilirken, bazı veri sağlayıcılar toplam günlük tasfiyenin tarihin en yükseğine çıktığını aktardı.

BTC DENGE ARAYIŞINDA

“Kripto piyasanın amiral gemisi” olarak bilinen ve birkaç gün önce 125 bin 500 doları aşarak rekor kıran Bitcoin de bu durumdan ciddi şekilde etkilendi.

BTC, gün içi 122 bin 456 dolarlık tepesinden hızla sarkıp 105 bin 262 dolara kadar indi. 11 Ekim sabahının son saatlerinde 111 bin dolar düzeyinde denge arıyor.

ALTCOİNLERDE KAYIP GENİŞ TABANLI

ETH’de 3 bin 500–3 bin 800 dolar aralığı izleniyor. ETH, sabah saatlerinde yüzde 7’yi aşan düşüşler gördü.

Altcoinlerde kayıplar hayli geniş tabanlı. ADA yaklaşık yüzde 95, LINK yüzde 79, AVAX yüzde 76, DOGE yüzde 72, SOL yüzde 47; ETH yüzde 24, BNB yüzde 39 oranında değer kayıpları yaşadı. Çoğu varlık dipten kısmi toparlandı fakat hâlâ gün içi zirvenin belirgin altında.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

Taban arayışının muhtemelen “kademeli” olacağı öngörülüyor. Hafta sonu ETF’lerin kapalı olması likiditeyi zayıflattığı için toparlanmanın adım adım ilerleme eğiliminde olacağına dikkat çekiliyor.

Altcoinlerde kalıcı güçlenmenin BTC’nin dar bantta istikrar kazanmasından sonra geleceği yorumları öne çıkıyor.

UZMANLARDAN KRİPTO UYARISI

Ekonomistler, kripto paraların aşağı ve yukarı yönü ani hareketlerine dikkat çekerek dikkatli olunması yönünde kamuoyuna uyarılarda bulunuyor.

Kripto paralar, bir anda yüksek seviyelere ulaştıkları gibi, aynı şekilde hızlı olarak büyük değer de kaybedebiliyor. Bu da yatırımcıları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.