Fitre bir günlük öğüne yetmiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı için belirlediği fitre tutarı ile Diyanet’in yemekhanesindeki yemek ücretleri karşılaştırıldı.

2026 fitre tutarının, Diyanet yemekhanesindeki iki öğün yemeği bile karşılamadığı belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için fitre bedelini günlük 240 TL olarak belirledi. Başkanlık, yemekhanesinde, sürekli işçiler için bir öğün yemeğin bedeli ise 130 TL oldu. Yemek ücretinin işçilere yalnızca yemek maliyeti üzerinden yansıtıldığı bildirildi.

200 TL KİME YETER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Diyanet yemekhanesindeki bir öğün yemeğin 130 TL olarak belirlenen maliyet hesabı üzerinden üç öğünün 390’ye denk geldiğinin altını çizerek, “Diyanet’in, ‘Bir insanın günlük gıda ihtiyacı’ diye açıkladığı 240 TL’lik fitre, kendi yemekhanesinde bile üç öğün yemeğe yetmiyor” dedi.

Diyanet yemekhanesinde misafirler için yemek ücretinin 200 TL olduğunu belirten Bakırlıoğlu, “Bir de bu yemekhane ücretleri, devletin katkısının olduğu ücretler. Peki günde 240 TL’yi reva gördüğünüz yurttaş ne yapacak?” diye sordu. Türkiye’deki derin ekonomik krize dikkati çeken Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: “Diyanet’in kendi yemekhanesinde bir öğün yemeğin maliyeti 130 TL olarak hesaplanmış. Hem de bu hesaplamaya elektrik, su, doğalgaz, servis elemanı, personel gibi, aşçı gibi etmenler de dahil değil. 2026 yılı fitre tutarı, üç öğün yemeği karşılamıyor. Kendileri lüks otellerde toplantılar yapıp, Ramazan yayınlarını lüks teknelerden yaparken iş yurttaşa gelince üç öğün makarna ile fitre hesabı yapmışlar. Peki günde 240 TL’yi reva gördüğünüz yurttaş tenceresinde taş mı kaynatacak?”