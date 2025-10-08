Fiyat artışları MB’nin istediği gibi gitmiyor

Merkez Bankası Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan sunumunda 2024 yılının Haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin yavaşladığını belirtti.

Başkan Karahan, dezenflasyonun yavaşlamasında gıda, enflasyonun seviyesinde ise hizmetin öne çıktığını belirtti.

Amsterdam’da yaptığı konuşmada Türkiye’de altın talebinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Karahan, Meclis’te gerçekleştirdiği sunumda altın talebine değinmedi.

Dezenflasyon sürecinde, enflasyon beklentilerinin seyrinin de büyük önemde olduğunu ifade eden Karahan, “Enflasyon beklentilerinin sektörler genelinde gerilediğini izliyoruz. Beklentiler, iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor” diye konuştu.

OKULA DÖNÜŞ ETKİSİ

Eylül ayında hizmet sektörü üzerinde okula dönüş etkisinin belirleyici olduğunu belirten Karahan, eğitim hizmetleri enflasyonunun yılın ilk 8 ayında özel okul ücret gelişmelerine bağlı olarak güçlü seyrettiğini ifade etti.

Karahan, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okula dönüş etkisinin Eylül ayında tüketici enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,7 puan olduğunu açıkladı:

“Eylül ayında, aylık hizmet enflasyonunun okula dönüş etkisi öncülüğünde arttığını gördük. Bu ayda okula dönüşün hizmet alt kalemlerinin geneline yayılan etkileri oldu. Nitekim, özel üniversite ücretlerinin etkisiyle eğitim hizmetlerinde ve okul servis ücretlerine bağlı olarak da ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yükselirken, yurt ücretlerindeki artışlar lokanta-otel grubunda konaklama fiyatlarını yukarıya çekti. Kreş ücretlerindeki artışlar ise diğer hizmetler kalemine yansıdı. Böylelikle, okula dönüş etkisinin eylül ayında aylık tüketici enflasyonuna katkısı yaklaşık 0,7 puan oldu.”

KİRA BEKLENTİDEN YÜKSEK

Kira enflasyonunun öngörülenden daha yüksek seyrettiğini kaydeden TCMB Başkanı Karahan, “Kira enflasyonunun, deprem ve kentsel dönüşüm gibi konut sektörüne özgü arz yönlü unsurların da etkisiyle, öngördüğümüzden daha yüksek seyrettiğini not etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GIDA ETKİSİ

Don ve kuraklığın gıda fiyatlarına olumsuz etkisine değinen Karahan, “Olumsuz hava koşulları gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu bağlamda bitkisel üretim tahminleri, gerek zirai don hadisesi gerekse artan sıcaklıklara bağlı olarak rekolte kayıplarına işaret ediyor. Son iki ayda gıda fiyat artışlarının güçlenmesiyle birlikte, bu grubun dezenflasyona olan destekleyici seyri tersine döndü” dedi.

∗∗∗

‘YASTIK LOBİSİ’ TEPKİSİ

Karahan’ın daha önce yaptığı konuşmada "Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” ifadelerine tepki gösteren komisyon üyesi CHP’li milletvekilleri, “Enflasyonun sebebi yastık altındaki 500 milyar dolar” yazılı dövizler ile Karahan’ı karşıladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan’ın da siyasete uyduğunu belirterek “ Eskiden sorun faiz yükselirse faiz lobisi, dolar yükselirse dolar lobisiydi, sanal düşmanlar vardı. Patates lobisi, soğan lobisi, sebze terör örgütü… Bugün de enflasyonun sebebini bulduk. Evde altın saklayanlar enflasyonun sorumlusu oldu. Yastık lobisi şimdi. Bunları kutlamak lazım hiç kendilerinin sorumluluğu yok. Şimdi enflasyonun sorumlusu teyzeler, amcalar” diye konuştu.

Ağbaba, “Memleketin malına çökmeyi biliyorlar. Evlerdeki yastık altındaki altınları bulup enflasyonu düzelteceğiz allahın izniyle” diyerek tepki gösterdi.