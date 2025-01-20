Fiyat artışlarında ilk sıra yine Türkiye’nin

Ekonomi Servisi

Türkiye, gıda enflasyonunda dünya liderliğini kimselere kaptırmıyor. OECD, Kasım ayı enflasyon raporunu açıkladı. OECD kasım raporuna göre, Türkiye 38 OECD ülkesi içinde gıda fiyatlarında yıllık en fazla artışın görüldüğü ülke konumunu koruyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında referans alınan 38 ülkeden 24’ünde enflasyon oranları düştü. OECD bölgesinde enflasyon yüzde 3,0’dan yüzde 2,7’ye geriledi. OECD ülkeleri içinde yıllık enflasyon, Kasım 2024'te Ekim ayına kıyasla yüzde 4,5 seviyesinde sabit kaldı.

Raporda, enflasyonun arttığı ve azaldığı ülkelerin neredeyse eşit olduğuna dikkat çekilirken Türkiye için de özel not yer aldı. Raporda, "Manşet enflasyonu, Ekim ayına kıyasla 1,5 puanlık düşüşe rağmen Kasım ayında Türkiye'de yüzde 47,1 ile en yüksek seviyede kalırken İsviçre ve Lüksemburg'da yüzde 1'in altında ve Kosta Rika'da yüzde 0'a yakın seyretti" denildi.

Türkiye, yüzde 48,6 olan resmi gıda enflasyonu ile zirvedeki yerini korurken takip eden en yakın ülke olan Meksika'da gıda enflasyonu yüzde 6,0 oldu. Gıdada OECD ortalaması yüzde 4,3 oldu, İrlanda'da yüzde 1,9, Yunanistan'da yüzde 0,6 oldu. Gıda fiyatları, Yeni Zelanda'da yıllık yüzde 0,3, İsviçre'de 0,8 azalış kaydetti.

Avro bölgesinde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 olurken gıda enflasyonu ise düştü. Manşet enflasyon 9 OECD Avro Bölgesi ülkesinde arttı, Estonya ve Lüksemburg'da ise düştü. Avro Bölgesi ile ilgili, yıllık enerji enflasyonunun dört ay boyunca negatif kaldıktan sonra sıfıra yakın seyrettiği ve çekirdek enflasyonun sabit kaldığı tahmin ediliyor.

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GIDA ENFLASYONUNDA ‘DÜNYA LİDERİ’*

Türkiye: 48,6

Meksika: 6,0

OECD Ortalaması: 4,3

Almanya: 2,4

Çekya: 0,9

*OECD Kasım 2024 raporu