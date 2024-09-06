Fiyat düşürdü, alınmadı: Biberler ortada kaldı

Ekonomi Servisi

İzmir'in Kınık ilçesinde hasat edilen tonlarca salçalık kapya biber, tüccarın önce düşük fiyat vermesi, ardından alımı durdurması üzerine çiftçinin elinde kaldı.

Kınık ilçesinde hasat sezonu başında kilogramı 10 TL'den satılan salçalık kapya biberi önce 8 TL'ye daha sonra 5 TL'ye kadar düştü. Bin bir emekle üretim yapan çiftçiler, fiyatların düşmesi üzerine zarar etmeye başladı. Üretici ile tüccar arasında fiyat anlaşmazlığı yaşanırken, dün üreticiyi endişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. Traktör kasalarında tonlarca biber satılmayı beklerken, bu defa tüccar alım yapmayı durdurduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, tüccarın kilogram başına 4 TL fiyat teklif ettiği, bu fiyatın üzerinde alım yapılmayacağını üreticiye bildirdi. Çiftçiler, 5 TL'ye satılabildiği biberden dahi zarar ederken, tüccarların alımları durdurması ve biberi 4 TL'ye çekmeye çalışması üreticiler üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Elde kalan tonlarca ürünle kara kara düşünen üreticiler, sorunun biran evvel çözülmesi gerektiğini aksi takdirde ürünlerin heba olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya Milletvekili Barış Bektaş'tan oluşan parti heyeti Konya’nın Zengen Köyü’nde, domates üretimi yapan ve ekonomik zorluklar nedeniyle eylem yapan çiftçilere destek verdi. Ziyaret sırasında çiftçilerin yaşadığı sorunları dinleyen Reşat Karagöz, üreticilere olan desteklerini ifade etti.