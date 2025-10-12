Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan, kriterleri Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa gönderecek, tüketiciler de işletmelerin fiyat bilgilerine dijital ortamda erişebilme imkanına kavuşacak.

Bu düzenleme kapsamında tüketiciler, hizmet almak istedikleri restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden ve her an dijital ortamda erişebilecek.

Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık zorunlu olarak düşülecek.

Bu sayede tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak.

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabilecek.

Tüketicilerin talebi halinde işletmeler fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacak.