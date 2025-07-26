Fiyat farkı yaratan uygulama durduruldu

Haber Merkezi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Danıştay’ın ‘‘İç Referans Fiyatlandırma uygulaması’’nın yürürlüğünü durdurduğunu açıkladı. Saydan, “SGK tarafından tasarruf amacıyla yapılan bazı düzenlemeler hem eczacıların hizmet sunumunda hem de vatandaşların ilaca erişiminde ciddi sorunlara yol açıyor. Bilindiği üzere SGK, tedavi edici eşdeğerlilik uygulamasını hayata geçirmek istemişti.

Bu uygulama neticesinde, vatandaşın ilaç alırken ödediği fiyat farkları daha da artmış; kurum, etken maddeleri farklı birçok ilacı aynı eşdeğer grubunda değerlendirerek, yalnızca fiyatı en ucuz olan ilacın yüzde 5 fazlasına kadar ödeme yapmaya başlamıştı. Hasta daha pahalı bir ilacı tercih ettiğinde ise aradaki farkı cebinden ödemek zorunda kalmıştı.

Önce ‘Terapötik Referans (TR)’ adıyla başlatılan uygulama için Sendikamız tarafından Danıştay 10. Dairesi’nde açılan dava sonucunda, uygulamanın yürütmesi durdurularak iptal edilmişti. Ancak kısa bir süre sonra kurum isim değişikliğine giderek bu kez aynı uygulamayı ‘İç Referans’ adı altında tekrar yürürlüğe koydu. Sonrasında TEİS olarak Danıştay nezdinde açtığımız yeni dava sonucunda, bu uygulama için de yürütmeyi durdurma kararı alındı. Böylece vatandaşlarımızın karşılaştığı yüksek fiyat farkları azalacak, bazı ilaçlarda ise fark tamamen ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.