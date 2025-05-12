Fiyatı fabrika sahipleri değil çiftçi belirlemeli

Emek Servisi

Rize Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, 2025 yaş çay fiyatının açıklanmasına günler kala, 210 bin çay üreticisinin merakla beklediği yaş çay fiyatının 35 lira olmasını istedi.

Özsoy, ANKA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çay üreticisinin 3-4 yıldır biriken bir alacağı var. Yaptığımız hesaplamada işçilik hariç yaklaşık 19 lira, işçilikle 29 liralık bir maliyet var. Buna da her işletme de olduğu gibi yüzde 20 kar koyduğumuzda 35 lira fiyat yapıyor. Bu, çay üreticisinin hakkı olan bedel.”

Özsoy, her yıl ziraat odalarının ortak tespit yaparken bu yıl yalnızca Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan’ın AKP Rize İl Başkanıyla birlikte Tarım Bakanlığı’na gitmesini değerlendirdi: “Bu yıl Bakanla toplantıda bize fiyatı nisan ayında birlikte konuşacağımızın sözünü verdi. Bütün başkanlarla bir araya gelinecekti fakat böyle bir şey olmadı. AK Parti Rize İl Başkanı başkanları toplayıp böyle bir şeye girişmiş ise bunu da şahsen çok doğru bulmuyorum.

AKP İLÇE BAŞKANLARI FİYAT BELİRLEYEMEZ

İlçe başkanlarıyla değil; ziraat odası başkanlarıyla, çiftçi örgütleriyle birlikte oturup çiftçinin hakkının verilmesi gerekir. İktidar partisinin il başkanı fiyat belirlerse, hele bir de özel sektör çay fabrikasının sahibi ise, böyle bir şeyi normal karşılayamayız.”