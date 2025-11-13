FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ! | Gram Altın, Çeyrek Altın ve Kapalıçarşı Altın Fiyatları (13 Kasım 2025 Güncel)
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, gram altın güne nasıl başladı? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında son durum yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık değişen altın fiyatlarına dair tüm detaylar haberimizde…
Altın piyasaları sabah saatlerinden itibaren yeniden hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcıların ilgisini çekerken, özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları ile serbest piyasa verileri arasındaki fark dikkat çekiyor. Bu kapsamlı rehberde, bugün altın fiyatlarının hangi seviyelerde olduğunu, kuyumcu altın fiyatları ile serbest piyasa fiyatları arasındaki farkı ve en güncel altın türlerine dair verileri tek sayfada bulabilirsiniz.
GÜNCEL SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|%
|Saat
|Gram Altın (ALTIN TL/GR)
|5.719,86
|5.720,64
|0,40%
|09:00
|22 Ayar Bilezik
|5.369,39
|5.423,31
|0,34%
|09:00
|Çeyrek Altın
|9.609,00
|9.700,00
|0,37%
|09:00
|Yarım Altın
|19.218,00
|19.389,00
|0,37%
|09:00
|Cumhuriyet Altını
|38.319,00
|38.654,00
|0,38%
|09:00
|Reşat Altını
|38.351,47
|38.686,95
|0,46%
|09:00
|Altın (ONS)
|4.205,31
|4.205,86
|0,23%
|09:15
Kuyumcu altın fiyatları ile ekran fiyatları arasındaki küçük farklar spreadsiz alış-satış farkından kaynaklanmaktadır. Özellikle Gram altın fiyatları ve Altın ONS değeri altın yatırımcıları için temel belirleyicidir.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI BUGÜN
Kapalıçarşı’da altın fiyatları bugün yine yatırımcının en çok merak ettiği başlıklar arasında. Kapalıçarşı altın piyasası, Türkiye’de fiyat oluşumunun en hızlı etkilendiği noktalardan biridir.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|%
|Saat
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|92.995,50
|94.481,79
|-0,01%
|17:05
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.315,90
|191.988,85
|-0,01%
|17:05
|Gremse Altın
|92.995,50
|95.121,75
|-0,01%
|17:05
|Ata Altın
|38.360,65
|39.328,63
|-0,01%
|17:05
|Tam Altın
|37.198,20
|37.932,34
|-0,01%
|17:05
Özellikle Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatları ve Kapalıçarşı altın fiyatları bugün aramaları yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
ALTIN BİLEZİK FİYATLARI – 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
Altın bilezik fiyatları özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda en çok tercih edilen ürünlerdendir. Bugün 22 ayar bilezik gram fiyatı:
- 22 Ayar Bilezik Alış: 5.369,39 TL
- 22 Ayar Bilezik Satış: 5.423,31 TL
22 Ayar Bilezik Hesaplama
1 gram 22 ayar bilezik fiyatı bugün 5.423,31 TL satış seviyesindedir. 10 gram 22 ayar bilezik almak isteyen biri:
Hesaplama: 5.423,31 TL × 10 gram = 54.233,10 TL
CUMHURİYET VE TAM ALTIN FİYATLARI
Yatırımcıların uzun vadede en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan Cumhuriyet altını fiyatları bugün:
- Cumhuriyet Altını Alış: 38.319,00 TL
- Cumhuriyet Altını Satış: 38.654,00 TL
Tam altın fiyatları ise Kapalıçarşı verilerine göre:
- Alış: 37.198,20 TL
- Satış: 37.932,34 TL
ALTIN FİYATI HESAPLAMA
Aşağıdaki hesaplama tablosu ile dilediğiniz gram miktarına göre altın fiyatlarını hızlıca görebilirsiniz:
|Miktar
|Gram Altın Alış
|Gram Altın Satış
|1 Gram
|5.719,86 TL
|5.720,64 TL
|5 Gram
|28.599,30 TL
|28.603,20 TL
|10 Gram
|57.198,60 TL
|57.206,40 TL
SSS – EN ÇOK ARANAN ALTIN SORULARI
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın alış 5.719,86 TL, satış 5.720,64 TL’dir.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL?
Kapalıçarşı’da tam altın 37.932,34 TL’ye, ziynet 2.5 ise 94.481,79 TL’ye satılmaktadır.
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek altın alış 9.609 TL, satış 9.700 TL’dir.
Cumhuriyet altını bugün kaç TL?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.654 TL’dir.
22 ayar bilezik gram fiyatı bugün kaç TL?
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.423,31 TL’dir.