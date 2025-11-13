FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ! | Gram Altın, Çeyrek Altın ve Kapalıçarşı Altın Fiyatları (13 Kasım 2025 Güncel)

Altın piyasaları sabah saatlerinden itibaren yeniden hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcıların ilgisini çekerken, özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları ile serbest piyasa verileri arasındaki fark dikkat çekiyor. Bu kapsamlı rehberde, bugün altın fiyatlarının hangi seviyelerde olduğunu, kuyumcu altın fiyatları ile serbest piyasa fiyatları arasındaki farkı ve en güncel altın türlerine dair verileri tek sayfada bulabilirsiniz.

GÜNCEL SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış % Saat Gram Altın (ALTIN TL/GR) 5.719,86 5.720,64 0,40% 09:00 22 Ayar Bilezik 5.369,39 5.423,31 0,34% 09:00 Çeyrek Altın 9.609,00 9.700,00 0,37% 09:00 Yarım Altın 19.218,00 19.389,00 0,37% 09:00 Cumhuriyet Altını 38.319,00 38.654,00 0,38% 09:00 Reşat Altını 38.351,47 38.686,95 0,46% 09:00 Altın (ONS) 4.205,31 4.205,86 0,23% 09:15

Kuyumcu altın fiyatları ile ekran fiyatları arasındaki küçük farklar spreadsiz alış-satış farkından kaynaklanmaktadır. Özellikle Gram altın fiyatları ve Altın ONS değeri altın yatırımcıları için temel belirleyicidir.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Kapalıçarşı’da altın fiyatları bugün yine yatırımcının en çok merak ettiği başlıklar arasında. Kapalıçarşı altın piyasası, Türkiye’de fiyat oluşumunun en hızlı etkilendiği noktalardan biridir.

Altın Türü Alış Satış % Saat Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.995,50 94.481,79 -0,01% 17:05 Kapalıçarşı Beşli Altın 188.315,90 191.988,85 -0,01% 17:05 Gremse Altın 92.995,50 95.121,75 -0,01% 17:05 Ata Altın 38.360,65 39.328,63 -0,01% 17:05 Tam Altın 37.198,20 37.932,34 -0,01% 17:05

Özellikle Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatları ve Kapalıçarşı altın fiyatları bugün aramaları yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI – 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

Altın bilezik fiyatları özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda en çok tercih edilen ürünlerdendir. Bugün 22 ayar bilezik gram fiyatı:

22 Ayar Bilezik Alış: 5.369,39 TL

5.369,39 TL 22 Ayar Bilezik Satış: 5.423,31 TL

22 Ayar Bilezik Hesaplama

1 gram 22 ayar bilezik fiyatı bugün 5.423,31 TL satış seviyesindedir. 10 gram 22 ayar bilezik almak isteyen biri:

Hesaplama: 5.423,31 TL × 10 gram = 54.233,10 TL

CUMHURİYET VE TAM ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların uzun vadede en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan Cumhuriyet altını fiyatları bugün:

Cumhuriyet Altını Alış: 38.319,00 TL

38.319,00 TL Cumhuriyet Altını Satış: 38.654,00 TL

Tam altın fiyatları ise Kapalıçarşı verilerine göre:

Alış: 37.198,20 TL

37.198,20 TL Satış: 37.932,34 TL

ALTIN FİYATI HESAPLAMA

Aşağıdaki hesaplama tablosu ile dilediğiniz gram miktarına göre altın fiyatlarını hızlıca görebilirsiniz:

Miktar Gram Altın Alış Gram Altın Satış 1 Gram 5.719,86 TL 5.720,64 TL 5 Gram 28.599,30 TL 28.603,20 TL 10 Gram 57.198,60 TL 57.206,40 TL

SSS – EN ÇOK ARANAN ALTIN SORULARI

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın alış 5.719,86 TL, satış 5.720,64 TL’dir.

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL?

Kapalıçarşı’da tam altın 37.932,34 TL’ye, ziynet 2.5 ise 94.481,79 TL’ye satılmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek altın alış 9.609 TL, satış 9.700 TL’dir.

Cumhuriyet altını bugün kaç TL?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.654 TL’dir.

22 ayar bilezik gram fiyatı bugün kaç TL?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.423,31 TL’dir.