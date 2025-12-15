Fiyatlar yükseliyor, yoksulluk artıyor

HABER MERKEZİ

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ekim 2025 Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ekim 2025 için 26 bin 925 lira, yoksulluk sınırı 93 bin 135 lira olarak belirlendi.

Raporda, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 528 lira, yetişkin bir kadın için 7 bin 147 lira, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 518 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 733 lira olarak hesaplandı.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının ise en az 43 bin 292 lira olduğu belirlendi.

Günlük harcamalarda Kasım 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 263 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 236 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 175 lira olarak gerçekleşti. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 80 oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 49 lira, yumurta için 17 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 23 lira harcama gerekli olduğu belirtildi.