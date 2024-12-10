Fizik Tedavi bölümü kapatılmasın

Haber Merkezi

Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi’nde hizmet veren fizik tedavi bölümünün kapanacağı iddia edildi. Çınarcık Emekliler Derneği, yaptığı açıklamada hastanenin fizik tedavi bölümünün kapatılmasını istemediklerine dikkat çekildi.

Açıklamada "Çınarcık Devlet Hastanesi’nde hizmet veren fizik tedavi bölümünün kaldırılarak Yalova’da hizmet vermesi yönünde alınan kararın Çınarcık’ta yaşayan emeklileri mağdur edeceğini düşünüyoruz. Özellikle emekliler ve yaşlı nüfus, fizik tedavi hizmetine olan ihtiyaçları nedeniyle bu değişiklikten doğrudan etkilenecektir. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve fizik tedavi bölümünün Çınarcık Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye devam etmesini talep ediyoruz" denildi.