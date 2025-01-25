Fizyoterapistler ile hastalar yeniden hissediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile evlere misafir olmaya devam ediyor. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi; genel bakım, hekim muayenesi, reçete yazımı, psikolog ve diyetisyen hizmetlerine ek olarak yeni başlattığı Fizyoterapi uygulaması ile yatağa bağımlı hastaların yardımına koşuyor. Menteşe, Ortaca ve Bodrum ilçelerinde göreve başlayan fizyoterapistler 13 ilçede hizmet verirken şimdiden 96 hastaya 250 seans yaptılar.

Hizmet kapsamında her hasta, uzman fizyoterapistler tarafından bireysel olarak değerlendirilip hastaların durumuna göre tedavi programları uygulanıyor. Fizik tedavi seanslarında uygulanan egzersiz programlarıyla, hastaların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar en aza indirilip hareket kabiliyetleri artırılıyor. Bu tedavi programlarıyla hastaların en kısa sürede bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, hasta yakınları ve aile bireylerini de hizmetin bir parçası haline getiriyor. Fizyoterapistler, aile üyelerine hastalarının bakımında dikkat edilmesi gereken konuları öğreterek güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasına rehberlik ediyor. Böylece, hem hastaların hem de aile bireylerinin sürece dâhil edildiği bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

Hasta yakını Fadime Şahin, “Yatağan’ın Yeniköy Mahallesinde oturuyoruz. Hastamız beyin kanaması geçirdi ve bir tarafı felç kaldı. Büyükşehir Belediyemize başvurduk. 3 haftadır Fizyoterapist Yaren Hanım hastamız ile ilgileniyor. Çok memnunuz. Hastamız daha özgüvenli oldu ve elinde kaslarını hissetmeye başladı. Ekipler güler yüzlü ve samimiler. Muğla Büyükşehir Belediyemize bu hizmeti için teşekkür ederiz.” dedi.

“ONLAR SAYESİNDE TOPARLANIYORUM”

Ağır bir ameliyat geçiren Ayşen Küçük, “Ameliyat olduktan sonra Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Evde Bakım ekipleri gelmeye başladı. İlk önce doktor baktı sonra Fizyoterapist Yaren Hanım ayağımı birkaç defa hareket ettirdi. Ayağım önceden hiç hareket etmiyordu uzanamıyordum. Allah razı olsun hepsinden çok memnunum. Onlar sayesinde toparlanıyorum.” diye konuştu.

Kaza geçiren eşine bakan Celal Ortan, “Bir aydır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bizlere hizmet veriyor. Bu imkânı verdiği için çok memnunuz. Hastamıza çok faydası oldu. Hastamızı ikna edebilmesi bizim için önemli bir konu. 6 aydır bu rahatsızlığı yaşıyor Büyükşehir’e başvurduk bir aydır tedavi veriyorlar. Keşke daha önceden müracaat etseydik. Büyükşehir Belediyemize bu imkânı verdiği için çok teşekkür ederim” dedi.

“HASTALAR BİZİ AİLELERİNDEN BİRİ GİBİ GÖRÜYOR”

Fizyoterapist Yaren Merve Eymir, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Başkanlığında fizyoterapist olarak çalışıyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde evde bakım hizmetlerimiz genişledi. Şuan için 13 ilçede hizmet veriyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan ve yatağa bağımlı hastalara hizmet veriyoruz. Artık hastalar bizi aileden biri olarak görüyorlar. Haftada bir onları ziyaret ediyoruz. Onların yürümelerine, bağımsız ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DOKUNAN PROJELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla'mızın her köşesinde, vatandaşlarımızın refahı, sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak, sadece fiziksel altyapı ve hizmetler değil, aynı zamanda insana dokunan, yaşam kalitesini artıran projelerle de yanınızda olmayı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha güzel ve yaşanabilir bir Muğla yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte el ele vererek, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğimizde, daha güçlü ve mutlu bir toplum inşa edeceğimize inanıyorum” dedi.