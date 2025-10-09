FKÖ: Filistin hükümeti, Gazze'deki saldırıların izlerini silmek için hazırlıklarını tamamladı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin hükümetinin Gazze'deki saldırıların izlerini kaldırma ve yeniden imar için bir konferans düzenleme hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

FKÖ Yürütme Komitesi, işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh liderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yayımladı.

Toplantıda, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilen müzakerelerde sağlanan anlaşmanın ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin ulusal yönetimi ve hükümeti, Gazze Şeridi'nde savaş izlerini kaldırma çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. Gazze'de enkazları kaldırma ve zarar görenlere yardım ulaştırmanın yanı sıra yeniden imar için Mısır ile koordineli bir uluslararası konferans düzenlemeye de hazırlar."

Filistinli gruplar arasında kapsamlı ulusal diyalog sürecini başlatma yönünde Mısır'dan yapılan çağrının memnuniyetle karşılandığı açıklamada, işgal edilmiş Filistin toprakları ve halkının birliği için bunun hızlandırılması gereken bir konu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması memnuniyetle karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye'nin büyük çabalar sarf ettikleri vurgulanan açıklamada, sağlanan anlaşmanın tüm madde ve aşamalarıyla uygulanmasının beklendiği kaydedildi.