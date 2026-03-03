Flamengo’da sürpriz ayrılık: Filipe Luis dönemi sona erdi

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Flamengo, eski oyuncusu ve teknik direktörü Filipe Luis’e bu yolculuk boyunca elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür ediyor. Profesyonel kariyerinin devamında başarılar ve iyi şanslar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi, geçen sezon elde edilen başarıların ardından Aralık 2027’ye kadar uzatılmıştı. Ancak 2026 yılına kötü bir giriş yapan Rio temsilcisinde alınan sonuçlar sabırları taşırdı.

ÜÇ KUPADAN KRİZE

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, geçtiğimiz sezon Libertadores Kupası’nı, Brezilya Serie A şampiyonluğunu ve Brezilya Süper Kupası’nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Ancak yeni sezonda tablo tersine döndü. Flamengo, Brezilya Süper Kupa ve Recopa Sudamericana maçlarının tamamını kaybederken, ligde çıktığı ilk üç karşılaşmanın yalnızca birini kazanabildi.

Bu sonuçlar sonrası teknik heyetle yolların ayrılması kararı alındı.