Flamenko tutkusu İstanbul’da

Deniz Burak BAYRAK

1985’te Carmen Rubio tarafından kurulan ve direktörlüğünü Matilde Rubio ile beraber üstlendiği ‘Murcia İspanyol Balesi, Carmen ve Matilde Rubio Topluluğu’, flamenko kültürünü dansla kutladıkları ‘Pasion Flamenca’ gösterilerini, Türkiye’de ilk kez 5 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahneleyecekler.

José Antonio Ruiz, Javier Latorre, Matilde Rubio, Carlos Rodríguez ve Antonio Navarro gibi dans arenasının ünlü isimlerinin topluluk için yarattığı yenilikçi ve öncü koreografilerle her farklı gösteride tutkulu performanslarıyla büyük beğeni toplayan topluluk, izleyiciye her hareketlerinde çarpan kalp atışlarını hissettiriyor.

Topluluğun sahnede 14 sanatçıyla sundukları gösterileri, 70 dakika boyunca hikâyedeki karakterlerin müziğin ritmine göre duygularını birbirinden güçlü ve tutkulu hareketler, renkler ve dinamizm içeren koreografilerle kutladıkları bir şölen yaratıyor.

DANS ETME TUTKUSU

İstanbul izleyicisiyle buluşacak topluluğun direktörü Matilde Rubio gösteri öncesi BirGün’e konuştu. “İstanbul kültür ve sanat açısından çok zengin bir şehir ve yarattığı atmosfer şüphesiz büyülü olacak” diyerek sözlerine başlayan Rubio, Pasion Flamenca’da flamenkonun özünü aktarmaya yardımcı iki faktörün olduğunu belirtiyor. Bunların yüksek düzeyde zarafete sahip olan müzikler ile bedenin koordineli devinimi olduğuna işaret ediyor. “Dans etme tutkusu yüzyıllardır insanoğlunun içinde var. Bu tutkuyu belirli bir disiplinde, bizim gösterimiz açısından, İspanyol dansı ve flamenkoda kendi performansını mükemmelleştirmek için kullanmak, dansçılarımızın yeteneğini ortaya koyuyor” diye ekliyor.

Dünyada somut olmayan kültürel miraslar arasında yer alan flamenko kültürünün önemli temsilcilerinden olan topluluk, flamenkonun eşsiz bir evrensel dil olarak sanatsal ve kültürel değerine yürekten inanıyor. “‘Pasion Flamenca’ ile dansçıların müzisyenlerle iş birliği içinde performans boyunca izleyicileri şaşkınlıktan coşkuya taşıyarak güçlü duygular uyandırmayı hedefliyoruz” diyen Rubio, İstanbul'un çok önemli ve ikonik bir mekân olduğundan dem vurarak danslarını böylesine özel ve önemli bir yerde sahneleyecek olmanın kendileri için bir onur olduğunu ifade ediyor.