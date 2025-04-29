Flamingolar doğanın bahara uyanışını müjdeledi

Allı turna olarak da bilinen flamingolar her yıl olduğu gibi bu yıl da Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde mola verirken doğanın bahara uyanışını müjdeledi.

Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü birçok canlı türüne ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda göçmen kuşların da geçici evleri oluyor. Flamingolar her yıl olduğu gibi Eber Gölü’nde bu yıl da geçici olarak konakladı. Görenleri mest eden flamingolar sürüler halinde görüntülendi. Flamingoların gölde yaklaşık bir hafta konaklaması bekleniyor.