FLAŞ GELİŞME | Rafa Silva Gidiyor mu? Beşiktaş Kararını Verdi

Beşiktaş’ta son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Portekizli futbolcu için kararını netleştirdi. Kamuoyunda “Rafa Silva gidiyor mu?” sorusu gündemdeki yerini korurken, alınan karar tartışmaları daha da alevlendirdi.

RAFA SİLVA TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Beşiktaş’ın yarın Trabzonspor’a konuk olacağı Süper Lig mücadelesinin maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte, son dönemde performansı ve takımla ilişkileri tartışma konusu olan Rafa Silva kadroya alınmadı. Bu karar, kulübün oyuncu hakkındaki yaklaşımını net biçimde ortaya koydu.

ANTRENMAN SÜRECİ DİKKAT ÇEKTİ

Portekizli futbolcu, yaklaşık bir ay boyunca Beşiktaş ile antrenmanlara katılmamıştı. Son iki haftada yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva’nın, buna rağmen maç kadrosuna dahil edilmemesi dikkat çekti. Bu durum, teknik ve idari kararların oyuncunun geleceğiyle bağlantılı olduğu yorumlarına yol açtı.

ARA TRANSFERDE AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Rafa Silva’nın ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz basınından Record’un aktardığı haberde, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

ADALI İLE RAFA SİLVA ARASINDA UZLAŞMA

Habere göre yapılan görüşmede taraflar arasında dikkat çekici bir mutabakat sağlandı. Serdal Adalı’nın, Rafa Silva’dan antrenmanlara dönmesini ve Aralık ayındaki maçlarda takıma katkı vermesini istediği, buna karşılık oyuncunun ocak transfer döneminde ayrılmasına kolaylık sağlanacağı yönünde söz verdiği öne sürüldü.

Bu uzlaşmanın, taraflar arasındaki gerilimi geçici olarak düşürdüğü ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİNDE GERİ ADIM İDDİASI

Record’un haberinde ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Rafa Silva için daha önce belirlediği 15 milyon avroluk bonservis beklentisinden geri adım attığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından kulübün, olası bir transfer sürecinde daha esnek bir tutum sergileyebileceği yorumları yapıldı.

Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili alınan karar, oyuncunun siyah-beyazlı kariyerinde sona yaklaşıldığını gösteriyor. Trabzonspor maçı kadrosuna alınmaması, ara transfer dönemi öncesi verilen en net mesajlardan biri olarak öne çıkıyor. Taraflar arasındaki uzlaşma ve bonservis beklentisindeki değişim, Rafa Silva’nın ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılma ihtimalini güçlendirmiş durumda.