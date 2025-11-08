Flash TV'nin eski sahibinin şirketlerinin faaliyet izinleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, İninal ve Aypara adlı üç elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile üç elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izinleri iptal edildi.

TCMB'nin yayımladığı kararlara göre; Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. artık elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteremeyecek.

Söz konusu kararlar, TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihli toplantısında alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 18 Mart'ta Payfix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durdurulmuştu.

Faaliyet izinleri durdurulan üç şirketin sahibi Erkan Kork ise operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kork'un sahibi olduğu Flash TV'ye de bu süreçte TMSF tarafından el konulmuştu.