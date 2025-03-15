Flash TV'nin kayyumu, Yeni Şafak'ın eski yazarı oldu

Flash TV’nin patronu Erkan Kork'un yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınması ve kanala el konulmasının ardından Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu devlet kontrolüne geçti.

Flash Haber'e kayyum olarak iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı atandı.

Flash TV’yi satın alan BankPozitif’in sahibi Erkan Kork, "yasa dışı bahis örgütü liderliği" iddiasıyla iki gün önce gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında, Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix’in aralarında bulunduğu şirketlere ve yanı sıra 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konulmuştu.