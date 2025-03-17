Flash TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

İstanbul'da "yasadışı bahis" soruşturması kapsamında Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli düzenlenen "yasadışı bahis" operasyonunda Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alınmış ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Erkan Kork'un 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5.1-c maddesine muhalefet' suçlarından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

23 ŞİRKETE EL KONMUŞTU

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon lira olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, 59 şüpheli tespit edilmiş ve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.