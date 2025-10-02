Flash TV soruşturması: İddianame hazırlandı

"Yasa dışı bahis" ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Flash TV'nin patronu Erkan Kork hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Kork'un, şirketinin yasal sistemlerini kullanarak yasa dışı bahisten elde edilen milyarlarca liranın transferini organize ettiği tespitine yer verildi.

İddianamede Erkan Kork’un, örgüt yöneticisi konumunda değerlendirilerek, en az 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Erkan Kork, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle diğer sanıkların işlediği suçlardan da ayrıca sorumlu olacağı belirtildi.

Kork ve diğer sanıkların yasa dışı bahisten gelen paraları, banka satın alarak ve şirketler kurarak aklamaya çalıştıkları iddia edildi.

Kork’un sahibi olduğu ‘PayFix’ şirketinin legal sistemleri içinde, yalnızca belirli çalışanların erişebildiği gizli bir panel bulunduğu tespit edildi. Bu panelin, iç kontrol birimlerinden gizlenerek milyarlarca liralık yasa dışı bahis gelirlerinin transferi için kullanıldığı belirlendi.

MASAK RAPORLARI

İddianamede yer alan MASAK analiz raporları, finansal hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi:

Kork'un sisteminde 80 binden fazla şüpheli hesap bulunduğu ve bu hesapların organize şekilde fon transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin parçalanarak sistem dışına çıkarılması amacıyla, farklı şehirlerden kısa aralıklarla yüzlerce transfer yapıldığı tespit edildi.

Yalnızca 13 Mart 2023 tarihinde, gün içinde binlerce farklı hesaptan toplam 2 milyar 342 milyon 214 bin liralık işlem gerçekleştirildiği raporda yer aldı.