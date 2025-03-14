Flash TV’nin bir garip hikâyesi: Ne olduysa 3 ayda oldu

Bir süre önce el değiştiren Flash Haber TV’ye (Flash TV), yasadışı bahis operasyonu kapsamında diğer 22 şirketle birlikte bu sabah el konuldu.

El konulan şirketler arasında, aynı operasyonda gözaltına alınan Flash TV’nin yeni sahibi Erkan Kork’un sahibi olduğu BankPozitif ve Payfix adlı ödeme şirketi de bulunuyor.

Bu operasyonu ilgi çekici kılan ise Flash TV özelindeki son gelişmeler… Flash TV bir süre önce Halk TV bünyesine dahil olmaya çok yakındı. Ancak bu satış işlemi son anda ve “bilinmeyen” bir nedenle engellenmişti.

ÖN ÖDEME BİLE YAPILMIŞTI

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 31 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ödeme yapılmasına rağmen kanalın hisselerinin kendilerine devredilmediğini duyurmuştu. Bu durum kamuoyunda, “Halk TV’nin genişlemesine yönelik siyasi bir müdahale yapıldığı” şeklinde yorumlandı.

DEVREYE ERKAN KORK GİRMİŞTİ

Flash TV, bu olayı takip eden Ocak ayında ise devreye giren başka bir isme satıldı. BankPozitif ve Payfix ödeme sisteminin sahibi Erkan Kork, kanalın yeni sahibi oldu. Kork’un sahibi olduğu BankPozitif’in bir süre öncesine kadar çoğunluk hissesi İsrail'in en büyük bankası Bank Hapoalim’e aitti.

Erkan Kork’un kanalın patronu olmasının ardından Flash TV’de yönetimi de değişti. Flash TV’nin Ankara Temsilciliğine Ercan Gürses getirilirken Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna ise Ersoy Dede oturdu. Daha önce ana haber bültenini sunan Can Ataklı ise kanaldan ayrıldı. Flash TV bu gelişmelerle birlikte AKP yanlısı bir yayın çizgisi izlemeye başladı.

DEVLET KONTROLÜNE GEÇTİ

Bu sabah ise Flash TV’yi satın alan BankPozitif’in sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix’in aralarında bulunduğu şirketlere ve yanı sıra 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Böylece yaklaşık 3 ay önce Halk TV bünyesine katılması beklenen Flash TV, devlet kontrolüne geçti.