Flexlemek ne demek? | Güncel anlamı ve kullanım alanları

Son yıllarda özellikle gençler arasında ve sosyal medya dilinde sıkça karşımıza çıkan ifadelerden biri “flexlemek” oldu. Peki, flexlemek ne demek, hangi durumlarda kullanılır ve flex ne anlama gelir? Bu yazıda, günlük konuşmalarda, sosyal medyada ve popüler kültürde “flexlemek” ifadesinin anlamını, kullanım örneklerini ve bu kavramın kökenini bulabilirsiniz.

FLEXLEMEK NE DEMEK?

Flexlemek; en basit haliyle, gösteriş yapmak, sahip olduklarını öne çıkarmak, dikkat çekmek için sergilemek anlamına gelir. Bu kelime Türkçeye İngilizce “flex” (kas göstermek, hava atmak) kelimesinden geçmiştir.

Örneğin, bir kişinin yeni aldığı telefonu sosyal medyada sürekli paylaşması veya spor salonunda kaslarını göstermek için poz vermesi “flexlemek” olarak tanımlanır.

FLEX ANLAMI VE SOSYAL MEDYADA KULLANIMI

Flex kelimesi tek başına da “hava atma, övünme” anlamında kullanılmaktadır.

Flexlemek TikTok içeriklerinde sık sık görülür; kullanıcılar pahalı kıyafetlerini, lüks arabalarını veya başarılarını öne çıkarırken “flex yapıyorum” der.

Flexlemek Instagram paylaşımlarında ise daha çok “marka etiketlemek, tatil fotoğraflarıyla övünmek veya özel bir yaşam tarzını sergilemek” için tercih edilmektedir.

FLEXLEMEK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Yeni bir telefon alan kişi sürekli story atarsa: “Telefonunu bayağı flexliyor.”

Spor salonunda kas gösteren biri için: “Flex yapmaya gelmiş yine.”

Lüks arabasıyla fotoğraf paylaşan birine: “Arabayı flexlemiş resmen.”



FLEXLEMEK VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI

Flexlemek kelimesi Türkçe’de şu kavramlarla benzer anlam taşır:

Hava atmak

Gösteriş yapmak

Övünmek

Burnu havada davranmak

Ancak “flexlemek” özellikle sosyal medya kültüründe daha mizahi, gençlere özgü ve modern bir kullanıma sahiptir.