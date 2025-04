Floransa'nın simge yapısına Ekrem İmamoğlu mesajı yansıtıldı

Floransa'nın simge yapılarından Palazzo Vecchio'ya Ekrem İmamoğlu'nun portresiyle beraber "Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız, Türkiye'de demokrasinin yanındayız" yazıları yansıtıldı. Kentin eski Belediye Başkanı Dario Nardella da burada çektirdiği fotoğrafı, "Palazzo Vecchio demokrasi için aydınlanıyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Floransa'daki tarihi Palazzo Vecchio'nun duvarına, Ekrem İmamoğlu'nun portresiyle beraber İngilizce olarak "Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız, Türkiye'de demokrasinin yanındayız" yazıları yansıtıldı.

Eski Floransa Belediye Başkanı, şu an ise Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Eurocities Başkanı olan Dario Nardella da resmi sosyal medya hesabı üzerinden, buranın önünde Türk bayrağı ile çektirdiği fotoğrafla birlikte, "Palazzo Vecchio demokrasi için aydınlanıyor. Floransa'dan güçlü ve net bir mesaj: 'Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Türkiye'de demokrasinin yanındayız.' Hak, özgürlük ve demokrasi için her gün mücadele edenlerin yanındayız" mesajını paylaştı.

Palazzo Vecchio si illumina per la democrazia.

Da Firenze un messaggio forte e chiaro: “We stand for Ekrem İmamoğlu. We stand for democracy in Turkey”.

Siamo al fianco di chi ogni giorno lotta per i diritti, la libertà e la democrazia.@imamoglu_int @ekrem_imamoglu @sarafunaro pic.twitter.com/CdffTj0cvz