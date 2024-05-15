Floransa’da öğrenciler Filistin için meydanda

Floransa’da üniversite öğrencileri İsrail’in Filistin’de soykırımına karşı San Marco meydanında işgal eylemine başladı. Filistinli Gazeteci Şirin Ebu Akile Meydanı olarak ismini değiştirdikleri meydanda çadır kuran öğrenciler, ateşkes ve İsrail üniversiteleriyle ilişkilerin kesilmesini istiyor.

BirGün/Avrupa

İtalya’nın Floransa kentinde Floransa Üniversitesi, Avrupa Üniversite Enstitüsü ve Scuola Normale Superiore üniversitesi öğrencileri, Filistin’deki soykırıma karşı birlikte eyleme çıktı.

Üç üniversiteden öğrenci kolektiflerinin organize ettiği eylemde, öğrenciler üniversitelerde boykot ilan ederek Floransa’nın San Marco meydanına yürüdü. Burada çadır kuran öğrenciler, San Marco Meydanı'na da İsrail ordusu tarafından katledilen gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ismini verdi. Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin’de yaptığı baskının haberini yaparken vurularak öldürülmüştü.

Meydana çadır kurarak işgal eylemine başlayan öğrenciler, Filistin’de yaşanan soykırımın durması için saldırıların durması talebinde bulundu.

İsrail’in Filistin’de savaş suçu işlediğini belirten öğrenciler, aynı zamanda İtalya’daki üniversitelerin, İsrail’deki üniversitelerle tüm ilişkilerinin; anlaşmalarının ve ortak projelerinin de durdurulmasını talep ediyor.