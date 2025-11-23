Florentino Perez'den hakemlere ve ezeli rakipleri Barcelona'ya gönderme

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İspanya’daki hakemlik yapısına ve özellikle Negreira davasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Barcelona’nın, eski Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Enriquez Negreira’ya yaptığı ödemelerin futbol kamuoyunda yarattığı soru işaretlerini hatırlatan Perez, bu sürecin “kabul edilmesi mümkün olmayan bir tablo” oluşturduğunu söyledi.

Pérez, Barcelona’nın 17 yıl boyunca Negreira’ya 8 milyon euroyu aşan bir ödeme yaptığını belirterek, “Hakemlerin terfi ve düşüş süreçlerini bildiren kişinin bu kadar uzun süre böyle bir ilişki içinde olması normal değil. Üstelik bu dönem, Barcelona’nın sportif olarak en başarılı yıllarıyla örtüşüyor” dedi.

“REAL MADRİD DAVADA TEK BAŞINA”

Real Madrid’in davaya müdahil olan tek kulüp olduğunu hatırlatan Pérez, dört farklı Barcelona başkanının söz konusu ödemeleri yıllarca sürdürdüğünü vurguladı. Hakem Kurulu Başkanı Fran Soto’nun “konunun kapanması” yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Pérez, “Kim bu meseleyi kapatabilir? Hakemlerin çoğu hâlâ görevde. Bu durum, tarafsızlık algısına doğrudan zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Pérez, yakın tarihte yaşanan tartışmalı bir örneğe atıf yaparak, “Kupa finali öncesi maçın hakeminin Real Madrid’e karşı önlem alacaklarını söylemesi kabul edilebilir mi? Bu açıklamayı yapan hakemin derhal görevden uzaklaştırılması gerekirdi” diye konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde La Liga Başkanı Javier Tebas’ı da eleştiren Perez, NFL’in Madrid’deki etkinliğinin başarılı bir organizasyon olduğunu ancak La Liga’nın Miami’de maç oynatma girişimi için aynı durumun geçerli olmadığını söyledi.

“Ne kulüplerden, ne oyunculardan, ne de UEFA’dan destek vardı. Yine kulüplere sorulmadan ortaya atılan ve sonuçsuz kalan bir projeydi” dedi.

Perez, İspanyol hakemliğinin uluslararası seviyede güç kaybettiğini belirterek, “Dünya Kulüpler Kupası için seçilen 35 hakem arasında bir tane bile İspanyol hakemin olmaması, futbolumuz adına üzücü bir tablo” değerlendirmesinde bulundu.

Perez, La Liga’nın bazı medya projelerine mali destek verdiğini öne sürerek bunun şeffaf olmadığını söyledi: “Bu projelerden bazıları doğrudan Real Madrid’i hedef almak için kullanıldı. Relevo örneğinde olduğu gibi. Üstelik bu harcamalara dair şeffaf bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. Tebas, bu desteklerin içeriğini açıklamayı reddediyor.”