Florian Doru Crihana’nın Don Kişot eserleri, Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde

Çağdaş ve modern sanatın ünlü ustalarıyla açtıkları sergilerle İzmir’in sanat vizyonunu çeşitlendiren sanat yazarı/ küratör İbrahim Karaoğlu ve sanat koordinatörü Dr. Zeki Hozer, 4 Şubat’ta, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde, İzmirlileri, bir büyük dünya ustası Florian Doru Crihana’nın ünlü Don Kişot eserleriyle buluşturacak.

Eserleri en ünlü dünya müzelerinde kabul gören, uluslararası yarışmalarda çok saygın ve seçkin 80 ödüllü Romanyalı sanatçı Florian Doru Crihana’nın“La Mancha’lı Don Kişot” adlı sergisi İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 4 Şubat günü açılacak Don Kişot sergisi, 4 Mart’a kadar her gün ücretsiz olarak izlenebilecek. Sergide, ünlü sanatçı Florian DoreCrihana’nın 45 eseri yer alacak.

Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, sergiye ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Yaklaşık 15 yıl önce Almanya’daki ünlü Don Kişot Evi’nde (Modern Sanatlar Müzesi Mönchehaus, Goslar) yer alan 45 Don Kişot resmiyle tanıdım Crihana’nın sanatını: Pablo Picasso, Salvador Dali, Gustave Dore ve Le Corbusier gibi dev sanatçıların yapıtlarıyla yan yana. Onun da içinde yer aldığı büyük koleksiyonu Türkiye’ye getirdiğimde, bizim sanatseverler çok sevmişti Crihana’nıneserlerini. Yıllar sonra bu kez onun özel Don Kişotkoleksiyonunun tamamını ülkemize getirmeye karar verdim. Çünkü Florian Doru Crihana, Don Kişot’unkadim serüvenini günümüz dünyasının aynasında yeniden yorumlayarak, ironiyi şiirsel imgelerle buluşturan, benzersiz bir anlatım dili kuran bir sanatçı. Onun resimlerinde Don Kişot, yalnızca yel değirmenlerine karşı duran bir şövalye değil; modern hayatın absürtlükleri arasında yönünü arayan, incinmiş ama ısrarcı bir ruhun simgesidir. Don Kişotresimlerini çoğu zaman beklenmedik karşıtlıklarla, çarpıtılmış perspektiflerle ve hafifçe gülümseten grotesk ayrıntılarla kuruyor; böylece hem Cervantes’in ustalıklı hicvine selam veriyor hem de çağdaş dünyanın kırılgan gerçekliğini görünür kılıyor Crihana.”

Sanatçının özgeçmişi Florian Doru Crihana, 1958 yılında Romanya'nın Galati kentinde doğdu. Gemi inşa mühendisliği alanında teknik eğitim alan Sanatçı,1985 yılında çağdaş dünya meseleleri üzerine hicivli grafikler yayınlamaya ve sergilemeye başladı .Florian Doru Crihana’ın ilk hiciv çizimleri Bükreş (Romanya) basınında yayınlandı. Eserleri, kendisine 20 yıllık bir sözleşme teklif eden Alman koleksiyoncu Dieter Burkamp tarafından çok beğenilince, onunla iş birliği kapsamında iki büyük uluslararası retrospektif sergide sergilendi: Karikatur- Europaische Kunstler der Gegenwar (Wilhelm-Busch Müzesi, Hannover, Almanya 1991) ve Spurendes Don Quijote (Modern Sanat Müzesi, Goslar, Almanya 2005).

Mono Lisa, Don Kişot, Vincent Van Gogh gibi ünlü isimlerin yanı sıra sıradan insanlardan esinlenerek portreler yapan Florian Doru Crihana’nın; Lizbon, New York, Londra, Venedik, Barselona, Münih ve Paris (Eyfel Kulesi) üzerine yaptığı resimleri dünyanın pek çok yerinde beğeniyle izlendi. Bu arada Sanatçının Titanik üzerine yaptığı resimler Romanya ve Belçika’daki müze ve galerilerde sergilendi.

Florian Doru Crihana’nın eserlerinin sergilendiği ülkeler şunlar: Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Lüksemburg, İran, Romanya, Türkiye, İspanya, Belçika, İtalya, Portekiz, Avusturalya, Amerika, Fransa, Polonya ve İsviçre.