Flört uygulamalarına erişim yasağı getirildi
BKT, flört uygulamaları olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan Tinder, Azar gibi uygulamalara erişim yasağı getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 flört uygulamasına erişim engeli getirdi.
Karar, Ankara 3'üncü ve 4'üncü Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.
Engelli Web’in aktardığına göre, erişim engeli getirilen uygulamalar arasında özellikle en bilinen ve yaygın olarak kullanılanları Tinder, Azar, LivU ve Tango dikkat çekiyor.
BTK’nin erişim engeli kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Engelli Web’in aktardığına göre engellenen uygulamaların bazıları şöyle:
- Azar
- Mili
- Chat Match – Random Video Chat
- Call Me Chat
- Flirtfy
- Lips
- Hi
- CoMeet
- Tango
- Camsurf & Video Chat
- Roulette Chat Video Omegle Ome
- LivCam
- Instacams
- Derya Görüntülü Sohbet
- Chat PIG
- LiVU
- StrangerCam Görüntülü Sohbet
- Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet