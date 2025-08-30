Flört uygulamalarına erişim yasağı getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 flört uygulamasına erişim engeli getirdi.

Karar, Ankara 3'üncü ve 4'üncü Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.

Engelli Web’in aktardığına göre, erişim engeli getirilen uygulamalar arasında özellikle en bilinen ve yaygın olarak kullanılanları Tinder, Azar, LivU ve Tango dikkat çekiyor.

BTK’nin erişim engeli kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Engelli Web’in aktardığına göre engellenen uygulamaların bazıları şöyle: