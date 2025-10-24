Flört’ün 25 yılını özetleyen albüm yayında: 'Üzüntü ve Muz Kabuğu'

Flört'ün 8. stüdyo albümü “Üzüntü ve Muz Kabuğu” Pasaj Müzik etiketiyle dinleyicileriyle buluştu.

Albüme ismini veren şarkıda grup üyelerinin yaşadıkları dönemlere yaptıkları göndermeler dikkat çekiyor. Sürreal betimlemeler de şarkının ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış.

FUAT GÜNER’İN VOKAL DESTEĞİ

"Yalnızlık ömür boyu demiş abiler" cümlesindeki MFÖ göndermeli kısımda, grubun hamisi sayılan Fuat Güner de vokale katılıyor. Flört 'e has anlatım, bu son şarkıda da kendini belli ediyor.

25 YILIN ÖZETİ, 9 YENİ ŞARKI

“Üzüntü ve Muz Kabuğu” albümü Flört’ün 25 yıllık yolculuğunu özetleyen bir yapım. Pop-Rock’tan diskoya, sert soundlardan soft baladlara uzanan, türler arası geçişlerle dolu bir müzikal yapıya sahip.

Albüm söz yazımında da gerek bireysel gerekse sosyal ve toplumsal konulara dair pek çok temanın işlendiği bir içerik sunuyor. Önceki albümlerden farklı olarak şarkıların tek tek kaydedilip yayınlandığı, her şarkıya çok daha uzun bir hazırlık ve konsantrasyon olanağı sağlanan bir süreçten geçildi.

9 yeni şarkının yanında, Flört dinleyicisi için özel bir şarkı olan “Modern Ortam Romantikleri” de yeniden aranje edilmiş versiyonuyla albümün bir sürprizi.

“Üzüntü ve Muz Kabuğu”, şimdi tüm dijital platformlarda yayında.