Foça-Aliağa arasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Bugün öğlen saatlerinde Aliağa Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle Foça Ilıpınar Mahallesi'ne kadar ilerledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde Aliağa ile Foça arasında başlayan yangına müdahalesi sürüyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Foça Ilıpınar Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın, bölge sakinlerinin korku yaşamasına neden oldu. Yangına İzmir İtfaiyesi 22 söndürme aracı, 21 iş makinası ve 100 personelle karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan yoğun şekilde müdahale ediyor.