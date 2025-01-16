Foça'da halkın zaferi: 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

İzmir Foça Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tarım ve zeytinlik alanında, eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24’üncü Dönem Milletvekili Aydın Şengül’ün eşi Nur Şengül'ün yönetim kurulu başkanı olduğu Miray Madencilik AŞ. tarafından "Termal Turizm" amacıyla yapılması planlanan iki adet jeotermal kaynak arama sondajı projesine ilişkin mahkeme önemli bir karar verdi.

“ÇEVRESEL RİSKLER VE EKSİKLİKLER VAR”

İzmir 8'nci İdare Mahkemesi, projeyle ilgili verilen ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararını hukuka uygun bulmayarak iptal etti. Mahkeme, ÇED yapılması gerektiğine karar verdi. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun ve Foça Belediyesi’nin açtığı davada, projeye ilişkin ciddi çevresel riskler ve eksiklikler olduğu vurgulandı.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu konuya ilişkin, “Planlanan etkinlikle ilgili proje tanıtım dosyasında işlemi sakatlar mahiyette birçok eksikliğin bulunduğu gerek tespit edilen bu eksiklikler gerekse faaliyetin bilirkişi raporu ile tespit edilen çevreye olası etkileri dikkate alındığında, söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmadığına karar verildi” açıklamasında bulundu.

Mahkeme kararında ön plana çıkan başlıkları açıklayan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, “Çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı belirlendi. Planlanan alanların hem su kaynaklarına hem de toprak varlıklarına çok yakın konumda bulunması ve bu bağlamda özellikle yaşamın temel kaynaklarından olan yüzey ve yeraltı suları ile sürdürülebilir gıda üretiminin anahtarı olan toprakların kirletilme potansiyelinin mevcut olduğu anlaşıldı” dedi.

Mahkeme, proje için ÇED raporu hazırlanmadan, herhangi bir onay, izin ya da ruhsat verilemeyeceğine karar verdi.