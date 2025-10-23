Foça'da sağanak etkili oldu: 1,5 saatte 144 kilogram yağış düştü

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, ilçede etkili olan sağanak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İlimiz Foça ilçesinde 23.10.2025 Perşembe günü (bugün) yoğun sağanak yağış meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça’da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz bir buçuk saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kg. yağış almıştır.

Yeni Foça Bucak Mevkiinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça’da çok sayıda ev ve işyerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibariyle yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir."