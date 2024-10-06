Foça'daki yangında hasar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Foça ilçesinde dün çöplükte başlayarak ormana sıçrayan, yoğun müdahale ile kontrol altına alınan yangında büyük bölümü kızılçam ormanı olan 340 hektar arazi, siyah ve gri tonlarına büründü.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün saat 11.15 sıralarında çıkan, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesiyle saat 21.15'te kontrol altına alınabildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında yaklaşık 340 hektar arazinin hasar gördüğü belirlendi.

Yangının, genç ağaçların bulunduğu ağaçlandırma sahasına da yayıldığı ancak ekiplerin müdahalesiyle durdurulduğu, dron ile havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Yeşil tonların yangınla birlikte yerini siyah ve griye bıraktığının görüldüğü bölgede, çok sayıda arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.