Foça ve Aliağa'daki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy ve Horozgediği bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Foça Ilupınar Mahallesi’ne ilerleyen orman yangını kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Bozköy ve Horozgediği bölgesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle Foça Ilupınar Mahallesi’ne ilerlemişti. Alevlerin yerleşim yerlerini tehlikeye atması nedeniyle bölgede, 175 haneden 450 kişinin tahliye edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, AFAD, AKUT, jandarma, ilçe belediyeler ile komşu büyükşehir belediyelerinin itfaiyeleri çok sayıda kara ve hava aracıyla yangına hem havadan hem karadan müdahale etti.

HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi" demişti.

Gece saatlerinde havadan müdahaleler durdurulurken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleler devam ederken yaklaşık 19 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başladı.

YANGIN

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Foça ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edilmiş, 2 personel hastaneye kaldırılmış, bir arazöz de yangından zarar görmüştü.