Foça’da Akdeniz fokları için uluslararası buluşma

(İZMİR) - Foça, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarının korunması için uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Lübnan’ın Amşid Belediyesi ile çevreci örgüt TERRE Liban temsilcileri, Foça Belediyesi ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG) üyeleriyle bir araya gelerek, ortak koruma çalışmaları ve gelecek iş birliklerini değerlendirdi.

Dünya üzerinde yalnızca Türkiye, Yunanistan, Madeira Adaları ve Lübnan kıyılarında yaşamını sürdüren Akdeniz foku, doğanın en nadir ve en kırılgan canlılarından biri olmasıyla biliniyor. Foça da bu özel türün yaşam alanlarının korunması, kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ve uluslararası iş birliğiyle koruma çalışmalarının güçlendirilmesi için düzenlenen buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Lübnan heyetinde yer alan Amşid Belediye Başkanı Dr. Joseph El Khoury ve TERRE Liban temsilcileri, buluşmada, ülkelerinde bugüne kadar yürütülen su altı araştırmalarını, fok mağaralarının korunmasına yönelik çalışmalarını ve 2025 yılı için planlanan kıyı temizliği ile çevre kampanyalarını aktardı. Carl Saad, Amşid’de fok mağarası üzerinde başlayan inşaatın durdurulmasına yönelik verdikleri mücadeleyi detaylı bir sunumla paylaştı.

Toplantıda ayrıca, TERRE Liban ve SAD-AFAG’ın birlikte yürüttüğü “Save Our Seals” projesi tanıtılarak iki ülke arasındaki çevresel dayanışmanın altı çizildi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “Foça, yıllardır SAD-AFAG’ın özverili çalışmaları sayesinde Akdeniz fokunun korunmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Amşid ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyacağız ve foklarımızı koruma yolunda uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Khoury ise Foça’da ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda SAD Yönetim Kurulu Üyesi ve AFAG Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, Foça araştırmalarına gönüllü destek veren çevreci aktivist Ceyhun Ekinci’nin kızı Kübra Ekinci’ye, Foça’nın sembol foklarından “Yosun” için Fok Evlat Edinme Belgesi takdim etti.

Kıraç konuşmasında, 1990 yılından bu yana Foça’da yürüttükleri çalışmalara değinerek, “Foça’da insanlar yolda yürürken bile bir fok görebilir. Foklar ve Foça ayrı düşünülemez. 1990’lardan beri Foçalı balıkçılar ve çocuklarla birlikte yürüttüğümüz çevre kampanyaları sayesinde Foça halkında güçlü bir çevre bilinci oluştu. SAD-AFAG da Foça’dan ayrı düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Akdeniz’in iki yakasından gelen çevre dostlarının, “Akdeniz fokunu ve yaşam alanlarını korumak, yalnızca bir türü değil, tüm deniz ekosistemini ve gelecek nesilleri korumaktır” ortak mesajıyla tamamlandı.