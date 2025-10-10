Foça’da arşivler perdeye yansıyor

İlayda SORKU

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali, 15-19 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak. Foça Film Günleri Sanat Yönetmeni Deborah Semel Demirtaş ile festivali konuştuk. Bu yılın temasını ‘Arşivler’ olarak belirlediklerini söyleyen Demirtaş, “Her yıl olduğu gibi ‘arkeoloji ve kültürel mirası’ konulu film programını kuruyoruz. ‘Kültürel mirası’ kavramını geniş tutuyoruz, yani insan tarafından yapılan ve insan tarafından sürdürülen her şeyi ‘kültürel miras’ olarak kabul ediyoruz” dedi.

Demirtaş, festival programının ana temasının başvurulan filmlerden ilham alınarak belirlendiğini vurguladı. “Belgesel filmciler neyle ilgileniyorlar, ona bakıyoruz” diyen Demirtaş, “Bu yıl fark ettik ki birçok sevdiğimiz film ‘arşiv’ konusuna bir şekilde değiniyor. Film içeriği olarak resmi haber çekimleri, eski sinema filmleri ya da aileden kalma amatör kayıtlar kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Deborah Semel Demirtaş

11 ÜLKEDEN 32 FİLM

Demirtaş, festival programında yer alan bazı örneklere de şu sözlerle değindi: “Kapanış filmimiz ‘Kum Tanesi’, resmi haber çekimlerinden oluşuyor. ‘Ertuğrul Muhsin Bey - Bir Tutkunun Kahramanı’ eski sinema filmlerinden yararlanıyor. ‘Anısına / Adalıları’ ve ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu - Toprağın Sırrına Erenler’ ise aile arşivlerinden besleniyor. Açılış filmlerinden biri olan kısa film ‘Halılar Konuşur’ ise kayıp desenlerin peşine düşen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Zaten arkeoloji her zaman ‘arşiv’ ile ilgilenen bir alandır. Her buluntudan oluşturulan müze koleksiyonu da bir nevi arşivdir, değil mi?”

Festival programında bu yıl 11 ülkeden 32 film yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Finlandiya, Fransa, İran, İtalya, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan’dan yapımlar izleyiciyle buluşacak. Demirtaş, uluslararası katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, “Fransız Kültür’ün desteğiyle Nadja Anane, Göethe Institut’ün desteğiyle Lutz Pehnert ve Polonya Büyükelçiliği’nin desteğiyle Aliaksandr Tsymbaliuk festivalimize katılacak. Onların filmlerinden sonra seyircilerle söyleşiler gerçekleşecek” dedi.

Festival kapsamında İzmir’in iki Güzel Sanatlar Lisesi’nden öğrenci gruplarının da Foça’ya geleceğini söyleyen Demirtaş, “Öğrencilere yurtdışından gelen yönetmenlerle buluşma imkânı sağlıyoruz. Hem sohbet ediyorlar hem de bir arkeolog eşliğinde Foça’nın önemli noktalarını geziyorlar. Bu her iki taraf için de çok ilham verici bir deneyim oluyor” diye konuştu.

FOÇA’DA TARİH YATIYOR

Foça’nın böylesi bir festival için özel bir yer olduğuna dikkat çeken Demirtaş, kentin kültürel katmanlarına vurgu yaptı. Foça’da pek çok medeniyetin üst üste bulunduğuna değinen Demirtaş, “Atina Tapınağı kazı alanına bakarken bu katmanlar çok net görülüyor. Foça’nın çoğunun SİT alanı olmasının nedeni de bu: evlerimizin altında tarih yatıyor” şeklinde konuştu. Öte yandan bu durumun Foça’yı kültür turizminden yeterince faydalanamayan bir yer haline getirdiğini belirten Demirtaş, “Selçuk’un modern kasabası Efes’ten birkaç kilometre uzak, turistler eski medeniyetin kalıntılarını görmek için geliyor ve kasaba turizmden faydalanıyor. Foça’da ise modern yerleşimin altında İyonya’nın en önemli kenti Phokaia var. Ama Foça dışından pek çok insan bunun farkında değil” dedi.

İNSAN HİKÂYELERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye’den katılan filmler arasında bu yıl insan hikâyelerinin öne çıktığını söyleyen Demirtaş, “Hem Türkiye’nin kültür alanında önemli isimleri üzerine belgeseller var, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Muhsin Ertuğrul gibi, hem de Foça’nın yakın tarihine ve koruma mücadelesine değinen ‘Bir Foça Efsanesi Nihat Dirim’ filmi programda yer aldı. Bu yıl insanlar üzerine odaklanan filmlerin arttığını gördük” ifadelerini kullandı.

Demirtaş son olarak, festivalin çıkış amacını şu sözlerle anlattı: “Biz festivali başlatırken hem Foça’yı dünyaya tanıtmak hem de dünyayı Foçalılara tanıtmak istedik. İnsanların yüz yüze, şahsen ve filmler aracılığıyla tanışmasının farklı kültürlerin daha iyi anlaşılmasını teşvik edeceğine ve 21. yüzyılda tüm dünyada yükselen aşırı milliyetçilikle mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyoruz.”