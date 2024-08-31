Foça’da barışın sesi yükseliyor

Foça Barış Kadınları, savaşların ve çatışmaların yarattığı acıların gölgesinde barışın önemini vurgulamak ve toplumunda farkındalık yaratmak amacıyla, İzmir’in Foça ilçesinde 1-3 Eylül tarihleri arasında anlamlı bir etkinlik serisi düzenliyor. ‘Barış İçin Belgesel Günleri’ adı altında organize edilen etkinlikte, barışın birleştirici ve iyileştirici gücünü gözler önüne seren sekiz belgesel film gösterimi, ‘Foça Hafıza Yürüyüşü' ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Etkinlikler Foça Beşkapılar Kalesi’nin tarihi atmosferinde düzenlenecek.

BirGün’e konuşan Foça Barış Kadınları İnisiyatifi'nden Güzin Tümer, etkinliğin amacının izleyiciyi barış üzerine düşünmeye davet etmek olduğunu belirtti. Tümer, “Barış, dilimize pelesenk olmuş bir kavramdan öte, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve toplumsal dünyasıyla saygın ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için gerekli olan yegâne koşuldur” dedi.

Tümer, Foça Barış Kadınları, bu etkinlikte kadınların barış sürecindeki rolüne de dikkat çekerek, “Barışın olmadığı yerde şiddet, yokluk, yoksulluk ve acı vardır. Bu durumdan en çok etkilenen grup kadın ve çocuklar. Foça Barış Kadınları 2015 yılında Suruç Katliamı’ndan sonra bir araya geldi. Her tür çatışmanın karşısında durarak yaptığımız eylem ve etkinliklerde barışın önemini vurguladık. Kadınların bu konudaki farkındalığını artırmayı ve kendi haklarına sahip çıkmalarını hedefledik” dedi. Tümer, dünyada ve Türkiye’de en güçlü hareket, kadın hareketi olduğunun altını çizdi.

Güzin Tümer

HEDEF BARIŞTIRMAK

Etkinliğin bir diğer önemli ayağı olan "Foça Hafıza Yürüyüşü", 3 Eylül sabahı 8.30'da gerçekleştirilecek. Yürüyüşün amacını, unuttuklarımızı hatırlamak ve geçmişin hafızasıyla bugünü ‘Barış'tırmak olarak tanımlayan Tümer, hafıza yürüyüşlerinin toplumsal ve kültürel geçmişimizi değerlendirmek adına önemli bir araç olduğunu belirtti.

Etkinlikte ayrıca müzik dinletisi de yer alacak. Tümer, müziğin evrensel birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Müzik, barışa olan özlemi artırır ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir” dedi. Dinletide dünyanın farklı yörelerinden barış şarkıları seslendirilecek.

Etkinlikler, her akşam saat 21.00’de belgesel film gösterimiyle başlayacak ve tüm halkın katılımına açık olacak.