Foça’da sezonluk ev kiralarında yüzde 80 artış

Yaz sezonunun başlamasıyla tatil bölgelerinde kiralık ev ve otel fiyatları yükselişe geçti. İzmir'de turizm bölgelerinden biri olan Foça'da sezonluk kiralık ev fiyatları yüzde 80 oranında arttı.

İzmir’in turistik ilçesi Foça’ da sezonluk daire ve villa fiyatlarında yüzde 80 artış yaşandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve müstakil evlere olan talep, fiyatlarda büyük artışa neden oldu.

Yeni Foça’da ikamet eden esnaf Bahadır Ölmez, "Yaz aylarında talep çok olduğu için aylık olarak sezonluk ev kiraları 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Pandemiden sonra Foça ya talep çok arttı. Kış sezonunda da kiralar yüksek ama yaz sezonu girince daha da artış oluyor" dedi.

"ARTIK 100 GÜN ALTI KİRALAMA YAPILAMIYOR"

"Özellikle yazlık evlerin yoğun olmasından dolayı sezonluk kiralamalar hareketlenmeye başladı" diyen gayrimenkul danışmanı Aytaç Candan, "Örnek verecek olursam; geçen sene 17 bin 500 TL’ye kiraya verdiğimiz kiralık dairelerden, 2024 yılında 30 bin TL istemekteyiz. Yine başka bir örnek verecek olursam; geçen sene villa olarak kiraladığımız yerlerin aylık kirası 45 bin TL iken, bu sene 80 bin TL oldu. Ortalama olarak yüzde seksen bir fiyat artışı oluştu. Ayraca buradan ev sahiplerimizi de uyarmak istiyorum, artık 100 gün altı kiralama yapılamıyor" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu ise geçen yıl 10 bin TL’den kiraya verilen 2+1 dairenin fiyatının şu anda 20 bin TL’den başladığını söyledi.

Sezonluk dairelerin aylık kirasının 50 bin TL'den başladığını ifade eden Sındırgılıoğlu, "1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olan kısa dönemli kiralama yönetmeliğine göre 100 gün altında olan kiralamalarda turizm acenteleri aracılık yapmaktadır. 100 gün üstünde olan kiralamalara emlakçılar aracılık yapacak. Kısa dönemli kiralama yapacak vatandaşlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kayıt altına almaları gerekmektedir" diye konuştu.