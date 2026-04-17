Foça’da tarımın dünü, bugünü ve yarını masaya yatırılıyor

Tez-Koop-İş Sendikası ve Foça Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Foça Tarımı Sempozyumu", 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

"Toprak Varsa Gelecek Var" sloganıyla yola çıkan sempozyum, bölge tarımını; emek, bilgi ve dayanışma ekseninde kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor. İki gün sürecek olan etkinlikte akademisyenler, uzmanlar ve yerel üreticiler bir araya gelerek neoliberal politikaların tarıma etkisinden iklim krizine kadar pek çok kritik başlığı tartışacak.

İlk Gün: Küresel Sorunlar ve Yerel Çözümler

Sempozyumun ilk günü olan 18 Nisan Cumartesi, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Programın öne çıkan başlıkları şunlar:

· İklim Krizi: Prof. Dr. Ali Demirsoy, küresel ısınmanın tarım üzerindeki etkilerini aktaracak.

· İyi Uygulama Örnekleri: Foça Yoğurdu’ndan Pema Mantar’a, bölgedeki başarılı kooperatif ve üreticilerin deneyimleri paylaşılacak.

· Gıda Güvenliği ve İstihdam: Neoliberalizm altında işsizlik ve gıda güvenliği sorunları; Prof. Dr. Nejla Kurul, Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Prof. Dr. Mustafa Bayram gibi isimlerin katılımıyla değerlendirilecek.

· Hayvancılık ve Su: Ziraat Mühendisi Mehmet İrfan Mutluay ve diğer uzmanlar, su sorunları ve hayvancılığın geleceğini masaya yatıracak.

İkinci Gün: Atölyeler ve Sahaya İniş

19 Nisan Pazar günü ise teorik tartışmalar yerini pratik paylaşımlara bırakacak. Saat 10.00 ile 13.00 arasında düzenlenecek olan Atölye Çalışmaları ve Örnek İşyeri Ziyaretleri kapsamında şu temalar işlenecek:

· Kooperatifleşme süreçleri,

· Kadın istihdamı ve emeği,

· Yerel deneyimler ve hayvancılık.

Etkinlik, pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan Tartışma ve Sonuç Bildirgesi oturumuyla sona erecek. Sempozyumdan çıkacak sonuçların, Foça’nın tarım stratejisine ışık tutması bekleniyor.