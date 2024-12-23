Foça’daki ‘ölüm seddi’ için yıkım kararı verildi

Haber Merkezi

İzmir Foça’da İmar Kanunu’na aykırı yapılan 4 villanın “Ölüm Seddi” diye anılan istinat duvarına karşı açılan davada mahkeme yıkım kararı vererek eski haline dönüştürülmesine hükmetti.

Foça Yeni Bağarası Mahallesi “Foça Köy” yerleşkesindeki Çay Sokak 308 Ada 7 ve 8 parseller arazi eğimi nedeniyle kademe yapılması gereken arsalara Foça Belediyesi tarafından 2022’de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne aykırı ruhsat verildiği iddia edilmişti. Bölgede yaşayan yurttaşlar “Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi” için “Elatmanın Önlenmesi” davası açmıştı.

Foça Asliye Hukuk Mahkemesi, istinat duvarının zarar verme tehlikesi bulunduğu, can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak objektif katlanma sınırları içerisinde bulunmadığından dolayı davalılar Mehmet Hakan Erkan ve Yaşar Şahinöz tarafından bilirkişi raporunda belirtilen istinat duvarının yıkılmasına, bilirkişi giderleri ile yargı harçlarının davalı tarafın ödemesine hükmetti.