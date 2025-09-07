Foçalı kadınlardan İsrail protestosu: "Sessiz kalmak suça ortak olmaktır"

İzmir'in Foça ilçesinde kadınlar, Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail’i protesto etti.

Foça Barış Kadınları tarafından düzenlenen eyleme inisiyatif üyeleri ile Foçalı kadınların yanı sıra yerli turistler de katıldı.

Reha Midilli Sevgi Caddesi'nde toplanan kadınlar; ellerinde 'Gazze'de soykırıma son', 'Kadınlar barış istiyor', 'İsrail'i durdurun', 'Sessiz kalmak suça ortak olmaktır', 'Savaşın kazananı olmaz', 'Barış istiyoruz', “Savaşa hayır', 'Soykırıma ve işgale direnen Filistinli kadınların yanındayız', 'Çocuklar açlıktan ölüyor', 'Gazze’ye ambargoyu kaldırın' yazılı dövizlerle Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Eylem, Filistin şarkıları eşliğinde alkışlı protestolarla tamamlandı.

İSRAİLE TAM AMBARGO UYGULANMASINI İSTEDİLER

Foça Barış Kadınları adına açıklama yapan Canan Gedik, İsrail'in 2 yıldır Gazze'de sürdürdüğü zulmün ve saldırıların insanlığa aykırı olduğunu dile getirdi.

Gedik, "İsrail, 2 yıldan bu yana Filistin'de bir zulüm sürdürüyor. Saldırılar insanlığa aykırı. Çocuklar, kadınlar başta olmak üzere bu saldırılardan bütün ulus etkileniyor. Bu yetmezmiş gibi korkunç bir ambargo altındalar. 2 yıldır süren ambargo nedeniyle yiyecek, ilaç ve temel insan ihtiyaçları ulaşamıyor. Yerlerinden yurtlarından edildiler. Binlerce insan hayatını kaybetti. Biz İsrail'i protesto etmenin yanı sıra, bu saldırganlığın artık son bulmasını istiyoruz. İsrail'e her alanda ambargo uygulanmasını istiyoruz. Özellikle insani bir hak olan, yaşam hakkının sürdürülebilmesi için, su, temel gıda maddeleri ve ilaç başta olmak üzere yardımların Filistin'e ulaşmasını istiyoruz" dedi.