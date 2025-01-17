Fodul ne demek? TDK Sözlük anlamı ve kullanımı

Türkçe'de pek çok eski ve ilginç kelime, konuşma dilinde veya yazılı eserlerde hâlâ karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerden biri de "fodul" kelimesidir. Peki, fodul ne demek? Bu kelimenin anlamını, kökeni ve kullanım alanları şöyle:

FODUL TDK SÖZLÜK ANLAMI

Fodul, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "Üstünlük taslayan, kibirlenen" anlamına gelmektedir. Bu kelime genellikle, kişinin kendini başkalarından üstün görme tavrını ifade etmek için kullanılır.

Fodul kişi kimdir? Örneğin, bir kişinin sürekli başarılarıyla övünüp diğer insanları küçümsemesi, onun fodul bir tavır sergilediğini gösterebilir.

FODUL KELİMESİNİN KÖKENİ

Fodul kelimesi, Türkçe'ye Osmanlıca döneminden geçmiştir ve Arapça kökenli olduğu düşünülmektedir. Eski metinlerde, kibirli ve kendini beğenmiş kişileri tarif etmek için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Kelimenin kökenine inildiğinde, "kendini üstün görme" fikrinin yüzyıllardır var olan bir insan davranışı olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla fodul kelimesi, hem tarihsel hem de kültürel anlamda önemli bir yere sahiptir.

FODUL KELİMESİNİN KULLANIM ÖRNEKLERİ

"O kadar fodul birisi ki, kendi fikrinden başka kimseyi dinlemiyor."

birisi ki, kendi fikrinden başka kimseyi dinlemiyor." "Toplantıda kendini sürekli öne çıkarmaya çalışması, ne kadar fodul olduğunu gösterdi."

olduğunu gösterdi." "Bu kadar fodul davranmanın kimseye bir faydası yok."

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